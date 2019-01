Verbod op kappen bomen Amersfoort

Er mogen voorlopig geen bomen worden gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg om Amersfoort. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht vrijdag in een kort geding bepaald.

Het gaat „over zwaarwegende natuurbelangen waarmee geen risico kan worden genomen”, aldus de rechter. „Ik had ook niet de tijd om álle stukken in dit omvangrijke dossier uitvoerig te bestuderen.” De kap wordt opgeschort tot de behandeling van de zogeheten bodemprocedure tegen de rondweg later deze maand.

Hoornbeeck College

Het geding was aangespannen door de stichting Groen in Amersfoort. Met buurtbewoners en belangengroepen verzet ze zich tegen de aan te leggen weg. Het tracé daarvoor is vanaf de Stichtse Rotonde bij het Hoornbeeck College uitgezet langs onder andere DierenPark Amersfoort en bosgebied Birkhoven. De eerste kapronde is volgens de gemeente nodig voor het wettelijk verplichte onderzoek naar archeologische vondsten en blindgangers (niet-ontplofte projectielen) uit de Tweede Wereldoorlog.

De tegenstanders menen dat de rondweg een einde maakt aan het leefgebied van beschermde diersoorten als de das, de boommarter, vleermuizen en hazelwormen. Bomen en ander groen dragen volgens hen ook bij aan een gezonde leefomgeving. Bovendien wordt betwist of de westelijke ontsluiting wel écht noodzakelijk is, omdat het verkeer op de bestaande rondweg al goed zou doorstromen.

In 2016 besloten de toenmalige collegepartijen D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, met steun van het CDA, dat de rondweg er moest komen. Die zou maximaal 76,1 miljoen euro mogen kosten. Het huidige college, gevormd door D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie, houdt ondanks bezwaarschriften, demonstraties en rechtszaken daaraan vast.