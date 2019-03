„Verbod op corporatie Hells Angels onmogelijk”

Het verbieden van de Amerikaanse corporatie van de Hells Angels Motorcycle Club in Nederland is onmogelijk. Dat betogen de advocaten van deze corporatie donderdag in de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) wil een verbod van zowel de nationale als de internationale tak van de motorclub in Nederland.

„In de corporatie zitten geen leden, het is een aparte entiteit die het internationaal eigendomsrecht beschermt”, aldus de advocaat. „Als de rechtbank de corporatie zou verbieden, zou dat tot merkwaardig gevolg kunnen hebben dat derden inbreuk kunnen maken op het beeldmerk, zonder dat de corporatie daar iets tegen kan doen.” Mensen zouden dan het geregistreerde Hells Angels-logo, een doodshoofd met vleugels, kunnen namaken, maar de corporatie kan daar niet tegen optreden, want het is hier verboden.