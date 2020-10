‘Verbod op bouw windpark Drentse Monden leidt tot faillissement’

Een verbod van de rechter op de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën leidt tot een faillissement van het park en de betrokken windboeren. Dit zeiden de advocaten van de projectontwikkelaars die door Stichting Platform Storm en mede-activisten voor de rechter zijn gedaagd.

De tegenstanders vragen de rechter de bouw van het park stil te leggen. Zij schermen met een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot een windpark in België. Het hof oordeelde dat windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de bescherming van omwonenden, dieren en de natuur.

Met dit vonnis in de hand stellen de tegenstanders van het windpark in Drenthe dat de verstrekte bouwvergunningen in strijd zijn met de Europese milieuregels.