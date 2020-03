Verbod op bezoek raakt 115.000 bewoners verpleeghuizen

Het regeringsbesluit dat verpleeghuizen worden gesloten voor bezoekers raakt 115.000 bewoners. Een tiende hiervan woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast deze vier grootste gemeenten zijn er nog elf waar meer dan 1000 mensen in een verpleeghuis wonen, waaronder Breda, Apeldoorn, Tilburg en Groningen. Dit zijn eveneens gemeenten met veel inwoners. Het CBS heeft hiervoor gekeken naar de laatst beschikbare cijfers over begin 2019.

In de gemeenten Laren en Bergen in Noord-Holland en Kerkrade en Valkenburg aan de Geul in Limburg wonen relatief veel mensen in een verpleeghuis, rekening houdend met het aantal inwoners.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) besloot vorige week om verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers, om te voorkomen dat zij bewoners kunnen besmetten met het nieuwe coronavirus. De sluiting gaat sowieso tot 6 april duren. In situaties waarin mensen in hun laatste levensfase verkeren, wordt een uitzondering gemaakt.