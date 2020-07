Verbod op bezit en verspreiding pedohandboek

Er komt een aparte strafbaarstelling voor het in bezit hebben van teksten met adviezen en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen in het strafrecht.

Minister Grapperhaus (Justitie) maakte de concepttekst van de wet die dat moet regelen donderdag openbaar.

Daarmee komt voorlopig een einde aan een tweejarige strijd in het parlement over het zelfstandige verbod. Dat begon in 2018 met de onthulling van RTL dat een dik, Engelstalig boek van bijna duizend pagina’s, met als titel ”The Pedophile’s Handbook”, op allerlei plekken op internet gewoon te raadplegen is.

Aanvankelijk stelde Grapperhaus dat er geen reden was voor nieuwe wetgeving. Het strafrecht zou al voldoende mogelijkheden bieden om te kunnen optreden tegen de verspreiding of vervaardiging van dergelijke handboeken. Door de generieke aard van de bepalingen in de strafwet kon er aldus de bewindsman bovendien ook worden opgetreden tegen bijvoorbeeld het verspreiden van opruiende communicatie tussen pedoseksuelen onderling.

Na vragen van CDA, GroenLinks, CU en PVV dienden VVD, CDA, PvdA en CU in februari een motie in voor een expliciet verbod die met algemene stemmen werd aangenomen. In de concepttekst geeft Grapperhaus toe dat de huidige algemene strafbepalingen bij nader inzien toch niet in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen toereikend zijn.

Op het bezitten van het pedohandboek zet de nieuwe wet een maximumcelstraf van vier jaar. De rechter moet dan wel bewezen achter dat de eigenaar het werk bewust aanschafte met de intentie een seksueel misdrijf te plegen tegen een kind. „De opzet van de dader moet gericht zijn op het inzetten van de verworven of bijgebrachte kennis of vaardigheid voor het begaan van een seksueel misdrijf tegen een kind”, aldus de wet.