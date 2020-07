Verblijfsvergunning veroordeelde Marokkaan terecht ingetrokken

De verblijfsvergunning van een veelvuldig veroordeelde Marokkaanse man is terecht ingetrokken, ook al zit de man al bijna vijftig jaar in Nederland. Dat oordeelt de Raad van State.

De uit Marokko afkomstige man was voor verschillende misdrijven veroordeeld, waaronder twee verkrachtingen, een poging tot doodslag, diefstal met geweld en diefstallen met inbraak. Bij elkaar opgeteld ging het om gevangenisstraffen van meer dan zeventien jaar.

Met het oog op de openbare orde besloot de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om de verblijfsvergunning van de man in te trekken. Daardoor moet hij Nederland en de Europese Unie verlaten zodra hij vrijkomt uit de gevangenis en mag hij tien jaar lang niet terugkomen.

De man kwam als 4-jarige naar Nederland en verbleef hier al bijna vijftig jaar op basis van een geldige verblijfsvergunning.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had eerder wegens zijn veroordeling zijn verblijfsvergunning ingetrokken, waartegen de man in beroep was gegaan. De rechtbank in Groningen gaf de man vorig jaar gelijk en stelde dat hij kon blijven. De staatssecretaris was het daarmee niet eens en stapte naar de Raad van State.

De raad oordeelde woensdag dat de beslissing van de staatssecretaris ‘deugdelijk gemotiveerd’ was en dat de belangenafweging in het nadeel van de Marokkaanse man uitviel.