Verblijfsvergunning Armeens gezin Tamrazyan

Samen met haar ouders, broers en zus heeft de Armeense Hayarpi Tamrazyan dinsdag een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft voorzitter Theo Hettema van de Protestantse Kerk Den Haag gemeld. Het gezin Tamrazyan zat maandenlang in kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag.

De doorlopende kerkdienst moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie uitgezet zou worden. De familie Tamrazyan is al negen jaar in Nederland.

Eind januari sloten de coalitiepartijen een akkoord over het kinderpardon. Door die regeling groeide de hoop van Hayarpi Tamrazyan en haar familie dat ze toch in Nederland mochten blijven.