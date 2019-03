Verblijfsstatus voor Armeense Hayarpi Tamrazyan

Het Armeense gezin Tamrazyan, dat maandenlang kerkasiel ontving in het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, heeft dinsdag een verblijfsvergunning gekregen.

De protestantse gemeente Den Haag maakte het nieuws bekend. „Het kerkasiel was een van de factoren die leidden tot een nieuw regeringsakkoord over het kinderpardon, waardoor de zaken van zo’n duizend kinderen opnieuw worden bekeken”, aldus de Haagse kerk.

Het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan, waarvan vooral dochter Hayarpi veelvuldig in de publiciteit kwam, vond vorig jaar september onderdak in de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Katwijk aan Zee, waarbij het was aangesloten. Nadat de Dienst Terugkeer & Vertrek het gezin met drie kinderen daar had bezocht, verhuisde het eind oktober naar Bethel in Den Haag, waar vanaf dat moment een doorlopende kerkdienst plaatshad om uitzetting te voorkomen.

Het kerkasiel werd op 30 januari beëindigd, toen het nieuwe akkoord over het kinderpardon duidelijk maakte dat het gezin zeer waarschijnlijk alsnog in Nederland zou mogen blijven. De afgelopen tijd kregen diverse gezinnen dankzij de pardonregeling al een verblijfsvergunning.

Hayarpi reageerde dinsdag verheugd op het nieuws dat ook haar gezin nu mag blijven. Ze ervaart de vergunning als een „wonder.” „We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc!” berichtte ze op Twitter. Haar boodschap aan anderen in nood is: „Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.”

Vorige week vrijdag verscheen Hayarpi’s dichtbundel ”Aards Verdriet & Hemelse Vreugde”. Een groot deel van de daarin gepubliceerde gedichten schreef ze tijdens de periode van het kerkasiel. Dinsdag publiceerde ze haar nieuwste gedicht, naar aanleiding van Jeremia 32:26. Ze sluit het gedicht af met de woorden: „Het is wonderlijk / Hoe U ons de weg wijst / De weg van het leven / De weg van de eeuwigheid...”.