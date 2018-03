Verbindingsweg Bossche ring dicht om ijspegels

Vanwege ijspegels die van een viaduct bij knooppunt Hintham op de ring Den Bosch dreigden te vallen, is zondagochtend een verbindingsweg korte tijd afgesloten geweest. Het ging om de verbindingsweg op het knooppunt Hintham van de A59 (Oss-Zonzeel) naar de A2 Eindhoven.

Iets voor 09.15 uur meldde Rijkswaterstaat dat de weg was afgesloten, zodat de ijspegels konden worden verwijderd. Een paar minuten voor 10.15 uur liet Rijkswaterstaat weten dat de ijspegels weg waren en dat de verbindingsweg weer beschikbaar is voor het verkeer.

De afgelopen tijd moesten vaker wegen dicht vanwege ijspegels. Zo moest op 2 maart de Westerscheldetunnel korte tijd dicht in de richting Borssele, omdat ijspegels moesten worden verwijderd. De dag ervoor ontstonden ijspegels onder de viaducten op de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag door een gesprongen waterleiding in een gebouw boven de weg.