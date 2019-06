„Verbeterplan Tata lijkt een pr-feest”

Inwoners van de regio IJmond reageren sceptisch op de verbeterplannen waarmee Tata Steel de overlast wil verminderen. ’‘Ons gevoel wordt steeds sterker dat dit een pr-feest is’‘, zegt Ellen Windemuth. Ze is voorzitter van de stichting IJmondig, die het staalbedrijf kritisch volgt en de provincie eerder verzocht om handhaving.

’‘Ik vind het een teleurstellend plan. Het is vaag en zo geformuleerd dat Tata en Harsco zich niet laten afrekenen op concrete waardes en limieten. Ze houden alle informatie bij zich om controle te houden’’, aldus Windemuth.

Harsco is het partnerbedrijf van Tata dat de zogeheten slak verwerkt, een restproduct van de staalproductie.

Windemuth stelt dat een deel van het plan in feite achterstallig onderhoud is. Ze wijst er ook op dat er geen concrete plannen zijn om de stofwolken tegen te gaan die worden veroorzaakt door de verwerking van zogeheten converterslak. In het plan van Tata staat dat hier eerst een tot twee jaar onderzoek naar wordt gedaan. De omwonenden vinden die termijn onacceptabel.

De stichting pleit voor camera’s op het bedrijventerrein, zodat de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst alles live in de gaten kunnen houden.