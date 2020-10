Verbetering van palingstand zet niet door

Het leek sinds 2011 iets beter te gaan met de paling, maar het herstel heeft niet doorgezet. Het aantal glasaaltjes in de Noordzee is lager dan ooit. De International Council for the Exploration of the Seas (ICES) heeft er daarom vrijdag in het jaarlijkse palingadvies aan de Europese Commissie op aangedrongen dat alles eraan gedaan moet worden om de paling te laten herstellen. Voor Nederland zijn natuurorganisatie RAVON en milieuorganisatie Good Fish een campagne gestart.

Vijftig jaar geleden zaten alle wateren in Europa vol met paling. Door overbevissing, vervuiling, stroperij en de bouw van steeds meer hinderpalen in het water is de toestand van de vis nu kritiek. Het aantal glasaaltjes in de Noordzee is nog maar 0,5 procent van het aantal dat tussen 1960 en 1979 werd geteld, blijkt uit de Europese telling die elk jaar wordt gedaan.

Volwassen palingen uit Nederland zwemmen 6000 kilometer naar de Sargassozee om zich daar voort te planten. De jonge palinkjes, de glasalen, zwemmen via de Noordzee terug naar Nederlandse binnenwateren. Grote hoeveelheden glasalen worden gestroopt voor de Aziatische markt. Volgens RAVON en Good Fish is de straatwaarde van een kilo glasaal in Azië hoger dan die van een kilo cocaïne. In 2019 onderschepte de douane 5,7 ton glasaal.

In Europa zijn al in 2007 afspraken gemaakt om de paling te redden, maar het is tot nu toe bij plannen gebleven, stelt Good Fish. „Er gebeurt simpelweg te weinig om de paling te redden. Er is blijkbaar geen urgentie.” Good Fish en RAVON zijn de petitie powerpaling.nl gestart om daarmee alarm te kunnen slaan in Nederland en bij de EU. Beide organisaties adviseren dringend om geen paling te eten.