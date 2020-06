‘Verbetering nodig bij behandeling kanker in weke delen’

Bij de behandeling van kanker van de weke delen is verbetering nodig, want bij een op de drie patiënten is niet de juiste expertise betrokken bij de behandeling. Dit staat in het rapport ‘Sarcomenzorg in Nederland’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Weke delen zijn weefsels die zich onder de huid, rond organen en botten of in de ruimtes daartussen bevinden.

In Nederland krijgen 1400 mensen per jaar een sarcoom, een kwaadaardige tumor van bot of weke delen. De overleving van patiënten met sarcomen is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verbeterd, aldus het onderzoek. Volgens IKNL vereist de zorg voor patiënten met sarcomen, die op alle leeftijden en alle denkbare plekken in het lichaam kunnen voorkomen, de inbreng van een uitgebreid team van specialisten van diverse disciplines en met veel ervaring met deze zeldzame kankersoorten. Daarom is het van belang dat patiënten op zijn minst met een expertisecentrum worden besproken, waardoor gespecialiseerde artsen de diagnostiek en behandeling kunnen overzien. Het rapport stelt echter dat dit bij een derde van de patiënten niet gebeurt.

De Dutch Sarcoma Group, een samenwerking van medisch specialisten in de expertisecentra, het Patiëntenplatform Sarcomen en IKNL wijzen naar aanleiding van dit rapport op het belang van regionale afspraken. Ziekenhuizen moeten met het expertisecentrum in de regio overleggen over herverdeling en verwijzing van patiënten.