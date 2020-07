’Verbeter brandveiligheid parkeergarages met elektrische auto’s’

Bouw muren tussen elektrische voertuigen, plaats laadpalen op strategische plekken, zorg voor voldoende koelwatercapaciteit en maak afspraken over het veilig gebruik van laadpalen. Het is een kleine greep uit de vele aanbevelingen die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) donderdag doet in een rapport over de brandveiligheid rondom elektrische auto’s in parkeergarages.

Een brand in een elektrische auto is namelijk lastig te blussen en kan vaak opnieuw oplaaien. In parkeergarages kan dat leiden tot brandgevaarlijke situaties, waarbij het voor de brandweer lastig is om veilig en effectief op te treden. Er bestaan nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages wat betreft elektrische voertuigen moeten voldoen. Toch kunnen garages volgens het IFV maatregelen nemen die de brandveiligheid verbetert.

Zo moet onder meer bij de ingang van de parkeergarage duidelijk zijn waar de elektrische voertuigen te vinden zijn, en moet er een plan zijn over hoe een gebluste elektrische auto naar buiten kan worden verplaatst. De laadplekken kunnen beter niet dichtbij de ventilatie worden gezet, zodat giftige verbrandingslucht bij brand niet verspreid worden. De garage zou er daarnaast goed aan doen een voorziening te installeren waarmee bij een brand in één handeling alle laadpalen kunnen worden uitgeschakeld.

Ook raadt het instituut aan elektrische auto’s zoveel mogelijk dicht bij de in- en uitritten van de garage te plaatsen, zoveel mogelijk op straatniveau, of de auto’s juist op de laagst gelegen vloer van de garage te parkeren. „De aanbevelingen die we doen, zijn niet ‘one size fits all’”, zegt expert Nils Rosmuller van het instituut. „Elk soort parkeergarage is anders en vraagt om maatwerk.” Het rapport oppert ook als mogelijkheid in parkeergarages helemaal geen elektrisch aangedreven voertuigen te laden of te parkeren.

„Deze maatregelen geven goede handvatten en daar zijn we blij mee”, zegt Esther Lieben van Brandweer Nederland. „Dat laat onverlet dat we nog regelgeving missen. De technologische ontwikkelingen lopen voor op de wet- en regelgeving en daarom is deze publicatie erg waardevol.”

Het IFV spoort de auto-industrie aan om nog meer werk te maken van veilige batterijen in personenvoertuigen. Een accupakket is pas veilig als het zo ontworpen is, dat er nooit zoveel energie vrijkomt dat zelfontbranding optreedt.