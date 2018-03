Verbazing over overleden patiënten AMC

De Patiëntenfederatie Nederland vindt het „treurig en verbazingwekkend” dat het AMC in Amsterdam de inspectie niet op de hoogte heeft gebracht van overleden patiënten bij een medisch onderzoek. „Als er veertien van de 54 deelnemers zijn overleden dan denken wij niet dat dit toeval is, dan is er sprake van een calamiteit. En daar moet melding van gemaakt worden”, zegt een woordvoerder van de patiëntenorganisatie.

Het AD meldde dat een medische studie onder patiënten met galwegkanker in 2016 werd stopgezet, omdat veel meer deelnemers dan verwacht tijdens het onderzoek overleden. Het ging om 54 kankerpatiënten die in afwachting waren van een zware leveroperatie. De onderzoekers vergeleken twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever.

Bij het AMC was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.