Verband tussen droogte in Europa en hittegolven

Extreme hittegolven in Europa houden verband met droogte in Zuid-Europa.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de universiteiten van Wageningen en Gent. Met onder andere satellietobservaties hebben de onderzoekers bepaald in welke mate lucht in droge gebieden opwarmt en vervolgens bijdraagt aan extreme temperatuurstijgingen in gebieden waar de wind naartoe voert.

Hete lucht uit de Sahara wordt met de wind meegevoerd en op de route versterkt door de droge condities in Frankrijk en Spanje. De onderzoekers verwachten dat de droogte door klimaatverandering zal verergeren, zodat er in de toekomst nog meer extreme hittegolven kunnen ontstaan.