Verband steekpartijen Noord-Holland bekeken

De politie gaat er niet vanuit dat een steekincident op zaterdagavond in het Noord-Hollandse Barsingerhorn verband houdt met eerdere steekincidenten in de regio, maar onderzoekt dat wel. „Het zou gek zijn als we dat niet zouden doen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Zaterdagavond rond 19.10 uur raakte een 15-jarig meisje gewond toen ze op de fiets zat. Ze reed op de Heerenweg richting Barsingerhorn en in tegenovergestelde richting kwam een kleine personenauto aanrijden. Bij het passeren werd het meisje met een scherp voorwerp aan haar arm geraakt. De auto reed door.

In november werd een 18-jarige vrouw aangereden en vervolgens neergestoken in Egmond aan den Hoef tijdens een rondje hardlopen. Ook een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster werden eind vorig jaar eerst aangereden en vervolgens gestoken in Castricum.

„Wij kunnen ons voorstellen dat mensen denken dat de zaken met elkaar te maken hebben, maar we hebben daar geen aanwijzingen voor”, aldus de woordvoerder.

Het meisje werd zaterdagavond na het incident behandeld door een ambulance. Zondag heeft zij officieel aangifte gedaan en met de politie gesproken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. „We hopen dat er camerabeelden beschikbaar zijn die ons kunnen helpen.”