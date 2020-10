‘Ventilatie op helft van scholen voldoet niet of deels aan eisen’

De ventilatie op ongeveer de helft van alle schoolgebouwen in Nederland voldoet niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen conform het bouwbesluit. Dat maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders bekend op basis van een peiling onder 643 schooldirecteuren.

„Het verbaast ons zeker niet. Natuurlijk zijn er scholen die in een mooi of nieuw gebouw zitten, maar heel veel scholen moeten het doen met een oud en gedateerd gebouw”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Sinds augustus staat de ventilatie in scholen hoog op de agenda, nadat in een verpleeghuis in Maassluis bleek dat een ventilatiesysteem mogelijk een rol speelde bij de verspreiding van het coronavirus. Er werd een speciaal team opgericht onder leiding van Doekle Terpstra, dat scholen moest helpen bij hun ventilatie. Volgens het RIVM is de kans dat corona via kleine druppeltjes (aerosolen) wordt verspreid klein, maar is het in algemene zin goed dat scholen voldoen aan de ventilatierichtlijnen.

Volgens de AVS is de luchtkwaliteit al jaren een probleem in het onderwijs en is erop veel plekken te weinig geïnvesteerd in gebouwen. Van Haren: „Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het schoolgebouw, maar daarbij zijn voldoende middelen nodig. Waar het gaat over nieuwbouw of renovatie is de gemeente een partner waar veel blijft liggen.”

De koepelorganisatie geeft aan dat het al lang bekend is dat hoge CO2-gehaltes een negatieve invloed hebben op concentratie en leerprestaties van kinderen. „Het vraagstuk van het binnenklimaat op scholen speelt al lange tijd en bleef veel te laag op de agenda staan bij de politiek en het kabinet.”

Minister Slob van Onderwijs heeft donderdag een rapport ontvangen van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) over de ventilatie op scholen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.