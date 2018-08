Ventiel vaker uitkomst bij longemfyseem

Een ventiel blijkt steeds vaker voor sommige lijders aan longemfyseem uitkomst te bieden. Het Maastricht UMC+/CIRO Horn bijvoorbeeld heeft nu ook al veertig mensen succesvol geholpen met de nieuwe, relatief eenvoudige methode. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), dat er in Nederland mee voorop liep, heeft inmiddels 400 keer een ventiel aangebracht bij dit soort patiënten.

Bij longemfyseem rekt het longweefsel erg uit, waardoor een deel niet meer functioneert bij de ademhaling. Intussen zit dat wel in de weg van wel werkend longweefsel. Soms kan het uitgerekte deel worden verwijderd, maar dat is een fikse ingreep. Door afsluiting van het aangetaste deel van de long met een ventiel, komt er weer ruimte in de borst voor het gezondere longweefsel. Daardoor kunnen patiënten gemakkelijker ademen. De ventielen worden via mond en keel ingebracht, tijdens een korte ingreep onder narcose.

Niet alleen Groningen en Maastricht passen de mogelijkheid nu toe, ook in Leiden en Amsterdam doen ze het af en toe al. De vier aanbieders hebben sinds kort op regelmatige basis overleg, bijvoorbeeld over de selectie van de patiënten.