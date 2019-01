Venlonaar mag eigen stad niet meer in

Een 35-jarige Venlonaar mag twee weken lang zijn eigen stad niet meer in. Die maatregel legde burgemeester Antoin Scholten van Venlo aan de man op „als gevolg van de dreiging vanuit het criminele circuit die zich voornamelijk richt tegen de bewuste man”. Dat blijkt uit een verspreide verklaring van de burgemeester.

Het noodbevel is maandagavond aan de man opgelegd. De verbanning is volgens de burgemeester nodig „om ervoor te zorgen dat de samenleving niet in gevaar komt”. Op last van de burgemeester wordt dinsdag ook een winkel aan de Bolwaterstraat in het stadscentrum gesloten en dichtgetimmerd.

Maandag sloten zwaarbewapende agenten de Bolwaterstraat af. Sinds maandagochtend bewaken agenten in kogelvrije vesten de straat. Er is volgens de politie mogelijk een verband met het beschieten van een woning aan de Eendenstraat in Venlo, afgelopen weekend. De verbannen man wordt volgens Scholten bedreigd wegens een conflict in de criminele sfeer.