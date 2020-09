Venlo vraagt Duitsers weg te blijven

De gemeente Venlo vraagt Duitsers af te zien van een bezoek aan het Limburgse stadje aan de grens. Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo waarschuwt dat bij drukte winkels, straten en parkeergarages dicht gaan. Dit in verband met de snelle toename van het aantal besmettingen met corona.

Op 3 oktober herdenken de Duitsers dat hun land dertig jaar geleden werd verenigd. Traditioneel steken de Duitsers die dag massaal de Limburgse grens over om in Roermond en Venlo te gaan shoppen. Dat leidt vaak tot verkeersinfarcten en grote drukte in de winkelcentra. Maar, waarschuwt Scholten: „Het aantal besmettingen, ook in Venlo, gaat niet de goede kant op. Extra maatregelen zijn daarom nodig”.

„Mocht u toch besluiten te komen dan kan het zo zijn dat u niet eens de winkelcentra van onze stad bereikt omdat we vinden dat het te druk gaat worden. Winkelgebieden maar ook parkeergarages en -terreinen kunnen dan worden afgesloten. De maatregelen gelden het hele weekend”, aldus de burgemeester. „Dit voor uw eigen veiligheid en gezondheid maar ook voor de veiligheid en gezondheid van het personeel in onze winkelcentra en eigen inwoners.”

Scholten vraagt de Venlose ondernemers „om promotionele activiteiten in Duitsland voorlopig on hold te zetten en promotionele geplande activiteiten voor dit weekend niet uit te voeren”.

Dinsdag riepen ook Enschede, Dinxperlo en Winterswijk Duitsers al op om thuis te blijven en niet voor hun plezier in Nederland te gaan winkelen. Bij Winterswijk waarschuwt de marechaussee zaterdag tijdens de reguliere controles aan de grens Duitsers voor de coronamaatregelen in Nederland. Of dat ook in Limburg gebeurt is nog niet bekend. Daarover moeten de beide Limburgse veiligheidsregio’s een beslissing nemen.