Venlo neemt maatregelen wegens verwachte drukte Hemelvaartsdag

De gemeente Venlo treft maatregelen om te voorkomen dat het de komende dagen opnieuw te druk wordt in de binnenstad. Bij te grote drukte gaat de gemeente de toegang tot het stadscentrum, parkeergarages en straten tijdelijk afsluiten. Verder wordt op enkele straten eenrichtingsverkeer ingesteld. De maatregelen gelden van donderdag tot en met zondag.

Dat maakte de gemeente Venlo dinsdag bekend. Met name in de Duitse Hoek en Lomstraat in Venlo was het afgelopen zondag „veel en veel te druk”, aldus de gemeente. Er zijn al veel maatregelen genomen om drukte te voorkomen, maar die worden na de ervaring met de grote toestroom van Duitsers zondag aangescherpt.

Grote aantallen Duitsers steken met hemelvaart traditioneel de grens over om in Roermond en Venlo te gaan winkelen en recreëren. De gemeente Venlo wil met een pakket aan maatregelen te grote drukte donderdag en de daarop volgende dagen voorkomen.

Met camera’s, politie en beveiliging gaat de gemeente de drukte in de gaten houden en waar nodig stoppen. Er worden looprichtingen gemaakt waarbij het advies is om rechts te houden. Als dat nodig is, komt er extra politie en beveiliging, laat de gemeente weten.

„Wetende dat een sluiting van de grens en grenstoezicht niet mogelijk zijn in verband met afspraken tussen beide landen, zijn maatregelen op lokaal niveau noodzakelijk”, aldus de gemeente. „De centrale boodschap blijft nog steeds om van een bezoek aan de Venlose binnenstad géén gezellig dagje uit met de hele familie te maken. Daar is het nog steeds veel te vroeg voor. Doe dus heel gericht je inkopen en kom bij voorkeur alleen. Dit zal ook in de Duitse media kenbaar worden gemaakt.”

„Veel komt ook aan op het individuele gedrag van de bezoeker en het gebruik van het gezonde verstand bij het naleven van de regels. Bij excessen zal er echter nog steeds bekeurd worden”, aldus de gemeente.