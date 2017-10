Venezuela gaat ex-minister Curaçao uitleveren

De Curaçaose ex-minister George Jamaloodin mag worden uitgeleverd. Het Hooggerechtshof van Venezuela heeft het uitleveringsverzoek goedgekeurd, meldt het Openbaar Ministerie op Curaçao.

Jamaloodin zat sinds maart vast in buurland Venezuela. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met anderen opdracht heeft gegeven voor de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Hij zou daarvoor ook hebben betaald.

Daarnaast zou de oud-minister 450.000 Antilliaanse gulden (ongeveer 214.000 euro) aan subsidiegelden hebben verduisterd en valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Jamaloodin was tussen 2010 en 2012 minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte.

Wanneer Jamaloodin wordt uitgeleverd is nog niet bekendgemaakt.