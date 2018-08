Venezolaanse militair vraagt asiel op Curaçao

Een negentienjarige sergeant uit het Venezolaanse leger heeft politiek asiel aangevraagd op Curaçao. Hij is gedeserteerd uit het leger en vreest voor zijn leven als hij terug wordt gestuurd.

De man zit momenteel vast in vluchtelingebarakken bij de Curaçaose gevangenis. Volgens zijn advocaat was de man, als lid van de Nationale Garde, betrokken bij een incident met stemfraude in Venezuela en zijn alle andere militairen die daarbij aanwezig waren inmiddels vermoord of verdwenen.

Er bestaat op Curaçao de mogelijkheid om asiel aan te vragen door vluchtelingen. Dat gaat via het Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en is zeer tijdrovend.

De advocaat van de Venezolaanse ex-militair heeft een brief gestuurd aan de Curaçaose minister van Justitie om asiel ter verlenen op basis van het gevaar dat de man loopt in Venezuela. Ook vraagt hij de minister toe te staan dat de man in afwachting mag werken op Curaçao.