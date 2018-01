Venezolaanse bootvluchtelingen vermist

Circa dertig Venezolanen worden vermist sinds ze met een bootje een poging deden Curaçao te bereiken. Op Curaçao zijn vier lijken aangespoeld. Het gaat om een broer en een zus van 33 en 24 jaar oud en een vrouw van 18 en een man van 33 jaar. Het bootje was dinsdagavond vertrokken vanuit San José de la Costa, op weg naar het 60 kilometer noordelijker gelegen Curaçao.

Door slecht weer zou hun boot ten noordoosten van Willemstad tegen de rotsen zijn geslagen en in tweeën gebroken. Familieleden van de bootvluchtelingen hebben volgens Venezolaanse media in de deelstaat Falcón de vermissingen opgegeven. Volgens hen worden nog zeker 28 personen vermist. Op Curaçao is donderdagochtend gezocht naar overlevenden.

Het zouden vooral jongeren zijn, die de boottocht maakten. De prijs voor de illegale overtocht zou 100 dollar per persoon zijn. Dat is een vermogen in Venezuela dat jaren lijdt onder nijpende tekorten aan eerste levensbehoeften en aan medicijnen, en waar Amerikaanse dollars erg schaars zijn. Door wanbeleid is de economie ingestort van het olierijke Venezuela, dat 30 miljoen inwoners telt.

Het bruto nationaal product is sinds 2013 met meer dan 35 procent gekrompen en er heerst hyperinflatie. Veel mensen lijden honger. Volgens onderzoek van universiteiten in het land konden in 2016 vier op de vijf huishoudens met hun schaarse inkomen de meest elementaire levensbehoeften niet kopen.

Afgelopen weekend kondigde de linkse autocraat president Nicolás Maduro aan dat alle verkeer tussen Venezuela en de Nederlandse ABC-eilanden verboden is zo lang Nederland niet optreedt tegen smokkelarij. Veel voedsel en waardevolle Venezolaanse producten zouden naar ’ABC’ worden gesluisd. Maduro stelt dat zijn land er zo beroerd aan toe is omdat westerse mogendheden een economische oorlog tegen het revolutionaire Venezuela voeren. Vrijdag overleggen Venezuela en Nederland op Aruba over de grenskwestie.