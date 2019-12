Venetiaan steunt nabestaanden Decembermoorden

De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan heeft tijdens de herdenking van de Decembermoorden in Amsterdam zijn medeleven uitgesproken aan de nabestaanden van de vijftien prominente Surinamers die in 1982 werden vermoord. „Het is duidelijk dat we nog even door zullen moeten gaan”, zei hij in een bomvolle Amstelkerk. „Maar we kijken de toekomst vol goede moed tegemoet, zodat we de strijd tot een goed einde zullen brengen.”

Venetiaan, die in Nederland was voor familiebezoek, noemde de veroordeling van de huidige president van Suriname, Desi Bouterse, voor de Decembermoorden „een formaliteit”. „Eigenlijk is er niets veranderd. Alle mensen wisten precies wat we nu weten na al die tijd.” Hij riep de nabestaanden op de moed op gerechtigheid niet te verliezen.

Tijdens de herdenking zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dat „een belangrijk nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van Suriname is geschreven”. Dit kan volgens haar „verzoening en eenheid brengen in een verdeeld land”. Ze sprak van een „historische herdenking”.

De sprekers tijdens de herdenking roemden allemaal de krijgsraad die Bouterse heeft veroordeeld tot twintig jaar cel. „Het vonnis is een beloning van ons doorzettingsvermogen. Wat een overwinning”, zei oud-nieuwslezeres Noraly Beyer, die de vijftien politieke tegenstanders bijna allemaal persoonlijk kende.

Yasser Riedewald, zoon van een van de slachtoffers, vertelde over zijn 7-jarige dochter. „Ze vroeg me: Papa, hoe kan opa’s moordenaar president zijn? Probeer dat maar eens uit te leggen.” Hij zei dat hij „eindelijk kan beginnen met het helingsproces”.

Advocaat Gerard Spong, adviseur in het proces, zei: „Niemand staat boven de wet, ook de president niet”. Hij zei te hopen dat een hoger beroep, dat Bouterse heeft aangekondigd, snel wordt afgewikkeld. „Het is in het belang van Suriname dat op zo’n kort mogelijke termijn definitief recht wordt gedaan.”

De vijftien prominente Surinamers werden in de nacht van 7 op 8 december 1982 overgebracht naar Fort Zeelandia. Daar werden ze gemarteld en vermoord.