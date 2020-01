Veluwse gemeenten tegen legaal wonen in vakantiehuisjes

De elf Veluwse gemeenten zijn faliekant tegen het legaliseren van permanent wonen in een recreatiewoning. Regeringspartijen VVD en D66 denken dat dat een oplossing is voor de druk op de woningmarkt, maar volgens de gemeenten is het helemaal geen oplossing, maar juist een manier om problemen te verergeren.

Dat schrijft het samenwerkingsverband Vitale Vakantieparken donderdag in een brief aan minister Stientje van Veldhoven (D66) van Wonen. In Vitale Vakantieparken werken de elf gemeenten, de provincie Gelderland en de recreatiesector samen. De Veluwe is de drukst bezochte binnenlandse vakantiebestemming en telt de meeste vakantieparken.

Op de Veluwe staan zo’n 25.000 recreatiewoningen. Veel parken liggen ver van de bewoonde wereld in de bossen, niet zelden in of bij kwetsbare natuurgebieden waar het inrichten van een woonwijk helemaal niet is toegestaan, aldus de organisatie. De regionale economie zou ook hard worden getroffen, als toeristen - die wat extra besteden - worden vervangen door gewone inwoners.

Permanent wonen in vakantiehuisjes is nu nog verboden, maar gebeurt veel. Volgens Vitale Vakantieparken wonen op de Veluwe 6000 tot 9000 mensen illegaal op een recreatiepark. Soms zijn dat mensen die zo relatief goedkoop een vrijstaande woning hebben gekocht, maar vaker gaat het om huurders met een problematische achtergrond. „Bijvoorbeeld gescheiden ouders die geen gewoon huis kunnen vinden. In die zin komen de gemeenten de gevolgen van het tekort aan voldoende betaalbare woningen al volop tegen”, stelt Henk Lambooij, burgemeester van Putten en voorzitter van het samenwerkingsverband.

Volgens de gemeenten willen VVD en D66 binnenkort een voorstel voor legalisering naar de Kamer sturen. Vitale Vakantieparken adviseert Van Veldhoven om te kiezen voor maatwerk voor elk afzonderlijk park, waarbij sommige plekken mogelijk wel geschikt zijn om pauzewoningen te bouwen voor mensen die tijdelijk geen ander onderdak hebben.