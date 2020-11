Veluws vakantiepark kan nog natuurlijker

Recreatieondernemers op de Veluwe steken de handen uit de mouwen om hun vakantiepark of camping nóg natuurlijker te maken. Een praktijkcursus laat hen realistische verbetermogelijkheden zien.

Schaf inheems plantmateriaal of inheems zaaigoed aan voor bloeiende bermen die aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen. Organiseer natuurgerichte publieksactiviteiten voor gasten en bezoekers, zoals vogelhuisjes bouwen of kruiden zoeken.

Zulke concrete ideeën krijgen eigenaren van vakantieparken en campings aangereikt in de cursus ”Vitale vakantieparken, natuurlijk”, die dit najaar voor het eerst op de Veluwe gegeven wordt. Zes recreatiebedrijven uit de gemeenten Epe en Heerde nemen eraan deel.

„Hoe meer wij leren, des te beter kunnen we alle natuurbelangen beschermen en ontwikkelen”, is de ervaring van cursist Annemieke Baumann, eigenaar van camping De Bankenburg, een kleinschalig natuurlijk kampeerterrein in Heerde. Heel oude eiken en beuken staan er, afgewisseld met windsingels en doorkijkjes naar omliggende weilanden.

„Voor onze gasten moet dit een heerlijke locatie zijn om van te genieten”, aldus Baumann. „Maar net zo belangrijk is dat we ook zorgen voor al het andere dat hier leeft. Als wij ons beheer, dat we toch altijd al moeten doen, anders kunnen uitvoeren voor een betere omgeving, is dat ‘makkelijke’ winst voor de natuur.”

De cursus is een initiatief van het programma Vitale Vakantieparken. Elf gemeenten en de provincie Gelderland werken daarin samen met onder andere recreatieondernemers aan een divers en hoogwaardig aanbod van vakantieparken op de Veluwe. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema.

In zes dagdelen worden ondernemers en medewerkers bewust gemaakt van het belang van de natuur op hun park. Ze leren de natuurwaarde van hun terrein te verhogen en voor hun gasten beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Mestputjes

De deelnemers zijn vaak al goed bezig, bleek tijdens een zogeheten nulmeting op de zes vakantieparken en campings. Gerda Schilder, projectleider van Vitale Vakantieparken: „Op allerlei manieren houden ze rekening met biodiversiteit. We zagen onder meer kruidenrijke graslanden en speciale mestputjes voor dassen. Ook besteden sommigen veel aandacht aan natuureducatie, bijvoorbeeld met leuke speurtochten voor kinderen. Dat is een mooie basis om op verder te werken.”

Na de uitgebreide verkenning formuleerde elke deelnemer waar hij of zij in de cursus concreet mee aan de slag wil gaan. Per park verschillen de onderwerpen, zegt Schilder. „Bijvoorbeeld meer variatie aanbrengen in bloemen, struiken en bomen of de natuurbeleving voor bezoekers vergroten door aansprekend informatiemateriaal te ontwikkelen.” Baumann wil meer mogelijkheden bieden voor insecten. „We merken dat aanleg van een bloemenweide veel simpeler klinkt dan het beheer en onderhoud ervan blijken te zijn.”

IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgen de cursus met medewerking van Natuurmonumenten. De eerste les vond vorige week plaats.

Strippenkaart

Na afloop ontvangen de deelnemers een strippenkaart waarmee ze op basis van eigen behoefte en wensen maatregelen op hun terrein kunnen uitvoeren. Per locatie is daarvoor een budget beschikbaar, de ondernemer levert een eigen bijdrage van 25 procent.

Schilder: „Op de kaart staan voorbeelden als het laten opstellen van een natuurbedrijfsplan, een praktijkles snoeien en takkenrillen leggen en een workshop om voor je vakantiepark een folder over natuurbeleving te maken. Er is echter ook ruimte voor maatwerk als een ondernemer voor zijn vakantiepark of camping andere wensen heeft.”