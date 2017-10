Veluwe niet overspoeld door „wolfspotters”

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de wolf die is gesignaleerd op de Veluwe. Maar tot een grote toestroom van wildspotters heeft het niet geleid, meldt Natuurmonumenten zondag.

Belangstellenden melden zich tijdens de zogeheten ‘wilde buitendagen’ bij de balie van het bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten in Rheden. Zij vragen zich af of de wolf slechts een passant zal zijn of dat hij zich hier gaat vestigen.

Het heeft ook niet veel zin om naar het Deelerwoud te gaan, het natuurgebied waar doorgaans herten en zwijnen zijn te zien, om misschien de wolf te spotten, aldus Natuurmonumenten. De kans dat je dit roofdier tegenkomt is heel klein. Een wolf mijdt doorgaans mensen en houdt van rust. Bang zijn voor de wolf is dan ook niet nodig, vindt de natuurorganisatie. Wie er toch een waarneemt kan dat het beste doorgeven aan Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband van diverse natuurorganisaties.

De boswachters in het gebied zijn alert op sporen. Pootafdrukken of uitwerpselen zijn van belang om in kaart te kunnen brengen waar de wolf is of is geweest. In de wolvenpoep zit bovendien DNA waarmee onderzocht kan worden waar de wolf vandaan komt.

De wolf die op de Veluwe is gezien, komt waarschijnlijk uit Duitsland. Daar leven verschillende roedels die nauwgezet worden gevolgd. Natuurmonumenten vindt het goed nieuws dat de wolf in Nederland is. „Als de wolf terugkeert, laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf: grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender.”

In september bezocht een wolf Groningen. Hij bleef echter maar kort; hij doodde twee schapen en vertrok daarna weer naar Duitsland.