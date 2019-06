Veluwe gebukt onder herrie uit Flevoland

Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn de herrie van festivals in Flevoland, aan de overkant van het Veluwemeer, zat. De drie gemeenten stappen naar de rechter. „Vooral de lage bas moet naar beneden.”

De geluidsoverlast vanaf het Walibi-terrein in Biddinghuizen is soms niet van de lucht. Vooral als de wind vanuit de polder richting Veluwe waait, krijgt Nunspeet de volle laag. Bij westelijke wind moet Elburg zo ongeveer ramen en deuren sluiten.

De drie gemeenten proberen al jaren de overlast vanaf het festivalterrein in Flevoland te beperken. Vooralsnog zonder resultaat. Vorig jaar ging het, mede dankzij een ongunstige windrichting, weer flink fout.

De gemeente Dronten, waar Biddinghuizen en Walibi onder vallen, werkt op dit moment juist aan een verruiming van de vergunning voor festivals zoals Defqon.1, Lowlands en Opwekking. De maximale geluidsgrens is hoger dan in de oude vergunning. Bovendien krijgt Defqon vanaf volgend jaar een dag extra, mag Lowlands elke dag een uur langer doorgaan, terwijl er meer ruimte komt voor extra festivals.

Ongenoegen

Tot groot ongenoegen van de drie gemeenten. Nunspeet, Elburg en Oldebroek zeggen dat de herrie nu al tot in de vroege ochtenduren duurt. Festival Defqon begint vrijdag en duurt tot en met zondag.

„Een deel van de bevolking ervaart overlast”, zegt wethouder Jaap Groothuis (SGP) uit Nunspeet. Overleg met Dronten en een ingediende zienswijze hebben niets opgeleverd. „Wij zien onze belangen onvoldoende afgewogen terug in de nieuwe vergunning.”

Daarom stappen de drie gemeenten naar de rechter. Groothuis „hoopt en verwacht” dat de verruiming wordt teruggedraaid. „Wij zijn bang dat er nog meer evenementen en nog meer overlast wordt toegestaan.” De rechtszaak dient waarschijnlijk pas eind dit jaar.

Dronten zegt „alles in het werk te stellen” om geluidsoverlast te voorkomen. Zo staan er geen open tenten meer richting Veluwemeer. „We gaan het effect daarvan meten”, zegt woordvoerder Ilonka ter Maaten.

Dronten weerspreekt kritiek uit de Veluwse gemeenten dat de normen met 12 tot 13 decibel worden verruimd. „Niet juist.” Bovendien staat tegenover een extra dag voor Defqon, een inperking van de nachtactiviteiten van 04.00 uur tot 01.00 uur.

Wethouder Groothuis is niet onder de indruk. Deze zogenaamde afterparty zou niet voor de meeste overlast zorgen. „De gemeente kan wel veel inzet plegen, maar dat wil niet zeggen dat het ook resultaat oplevert.” Volgens de wethouder moet er technisch meer mogelijk zijn om de overlast binnen de perken te houden, zonder de festivals aan te tasten. „Vooral de bastonen moeten naar beneden.”

Nunspeet, Elburg en Oldebroek laten deze week geluidsmetingen doen. Inwoners die overlast ervaren, kunnen een appje sturen naar een ingehuurd bedrijf dat vervolgens ter plekke metingen verricht.

De geluidsmetingen zijn niet alleen bedoeld om bewijsmateriaal te verzamelen voor de rechtszaak, maar ook om de hoeveelheid herrie voor de eigen burgers vast te stellen. „Bevindt het geluid zich binnen de normen, dan mag dat blijkbaar zo in Nederland”, stelt Groothuis.

Hitte

Door de verwachte hoge temperaturen worden veel festivals afgelast. Hoopt Groothuis dat Defqon ook om de hitte wordt afgeblazen? „Nee, zo zit ik niet in elkaar.” De SGP’er zegt best van een feestje te houden. „Maar ik heb wel mijn eigen voorkeuren. Daar hoort Defqon niet bij.”

Wat kan de burger doen?

Uit het rapport ”Van een koude kermis thuiskomen” van de Nationale ombudsman blijkt dat veel burgers niet tevreden zijn over gemeentelijk beleid rond evenementen. Ze worden te laat bij het proces betrokken en als ze klachten hebben, worden deze niet serieus genomen.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is vraagbaak voor burgers die geluidshinder ervaren. Volgens de NSG heeft burgerprotest soms wel degelijk zin: bewoners van een wijk in Delfshaven weerden de doortocht van de Rotterdamse Dance Parade. In Zwolle werd een popconcert na een regen van klachten stilgelegd.

Wat kan een burger doen bij geluidsoverlast?

- Meld geluidshinder bij de klachtenlijn van de gemeente.

- Kom gezamenlijk in het verweer. Hoe meer klachten, des te groter de kans dat de gemeente er iets mee doet.

- Leg de problemen neer bij de Nationale ombudsman.