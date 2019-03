Velsertunnel helemaal dicht na ongeluk

De Velsertunnel (Velsen-Beverwijk) in de snelweg A22 is helemaal op slot gedaan na een ongeluk vanuit de richting Beverwijk. Bij het ongeval zijn twee auto’s betrokken. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd.

De tunnel is in beide richtingen dicht om de hulpdiensten extra ruimte te bieden. Wie voor de tunnel vaststaat, kan geen kant op. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren.

Ook de A7 (Amsterdam richting Afsluitdijk) is helemaal dicht, en wel bij de afrit Medemblik. Daar is eveneens een ongeluk gebeurd. Het is met veel aanrijdingen her en der sowieso een rommelig begin van de avondspits. Op de A12 naar Den Haag hebben automobilisten bij Nieuwerbrug een uur vertraging. Ongelukken met vrachtwagens zorgen voor files op de A28 naar Groningen.