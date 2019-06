Velduil profiteert van de veldmuis

Een invasie van veldmuizen in Friesland is een zegen voor de zeldzame en bedreigde velduil. Er zijn al bijna zestig broedende paren in de Friese weilanden geteld, terwijl er gewoonlijk ongeveer twintig paren in heel Nederland broeden. Ook in Groningen, Gelderland en Utrecht zijn velduilen gemeld, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland dinsdag.

In Friesland zijn dit jaar „enorme aantallen veldmuizen”, zegt Sovon. Dat komt door het warme en droge najaar en de daaropvolgende zachte winter. Velduilen, die de muizen opeten, hebben met name het gebied tussen Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Dokkum ontdekt.

De uilen maken nesten in het gras. Boeren krijgen een vergoeding om een hectare gras rondom een nest niet te maaien. Sovon ringt de jonge uilen voor wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame vogel.

Naast de velduilen profiteren volgens Sovon ook ransuilen, buizerds, kerkuilen, torenvalken en bruine kiekendieven van de muizeninvasie. Sommige vogels zijn al aan een tweede legsel begonnen.