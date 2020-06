Veiligheidswaarschuwing voor gevaarlijke mobiele airconditioner

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor een mobiele airconditioner van het merk Qlima. Door een productiefout kan kortsluiting ontstaan. Het gaat om het type PH 534 met het EAN-nummer 8713508777344.

In „extreme gevallen” kan in het apparaat een steekvlam ontstaan als een niet-geaard stopcontact wordt gebruikt. De rook die vrijkomt als de plastic onderdelen smelten is gevaarlijk.

Wie zo’n airconditioner heeft, wordt opgeroepen direct de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat niet meer te gebruiken en contact op te nemen met de fabrikant PVG. Die kan het apparaat na inspectie eventueel repareren.