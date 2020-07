Veiligheidswaarschuwing om mosterd in salade en paneermeel

De NVWA waarschuwt dat een garnalensalade van de SPAR en een paneermeel van de PLUS mosterd bevatten. Mensen die hier allergisch voor zijn, worden opgeroepen beide niet te eten.

Het gaat om de SPAR garnalen surimi salade 150 gram met houdbaarheidsdata 30-7-2020 en 1-8-2020. De streepjescode is 8710442441737. Bij het product van de PLUS gaat het om Paneermeel naturel met houdbaarheidsdatum 01-01-2021. In die laatste zit per ongeluk paneermeel met kruiden, waar mosterd en selderij in zit. Dat product heeft streepjescode 8710624426859.

Klanten worden verzocht om het product terug te brengen naar de supermarkt.