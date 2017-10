Veiligheidsteam actief bij kliniek Den Dolder

Een team van politie, bijzondere opsporingsambtenaren en particuliere beveiligers gaat in de omgeving van kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder „strak handhaven” op overlast van drank- en drugsgebruik. Dat gebeurt de komende twee weken 24 uur per dag. Daarna wordt gekeken hoe het gaat.

Negentien plekken en looproutes krijgen extra veel aandacht, blijkt uit de invulling van eerder aangekondigde maatregelen. Burgemeester Koos Janssen had de aanpak beloofd na bewonersbijeenkomsten zondag en maandag na de moord op Anne Faber. Patiënt Michael P. zit hiervoor vast.

Uit een woensdag gepubliceerde brief aan de inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin blijkt verder dat de kliniek er voor zorgt dat de patiënten in de nacht binnen zijn of dat anders de politie wordt gebeld.

Het veiligheidsteam is extra scherp op hinderlijk gedrag, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen, staat in de brief.

Wie wordt opgepakt krijgt voorrang bij de vervolging door het Openbaar Ministerie.