Veiligheidsregio Zeeland sluit regionale mondkapjesplicht uit

De Veiligheidsregio Zeeland zal vooralsnog niet individueel besluiten tot een regionale mondkapjesplicht. Alleen als er een landelijke plicht komt, gaat Zeeland daarin mee. Dat zei een woordvoerster woensdag. „Er komt geen mondkapjesplicht als dat niet landelijk wordt bepaald.”

Uit een enquête van Omroep Zeeland bleek deze week dat veel Zeeuwen vinden dat (buitenlandse) toeristen zich in hun provincie onveilig gedragen. Er zijn te veel toeristen en ze houden zich niet aan de maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, gaven veel mensen aan.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, die samen het veiligheidsberaad vormen, praten woensdag in Utrecht in een extra vergadering over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. De discussie over mondkapjes is opnieuw opgelaaid omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt.