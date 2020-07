Veiligheidsregio wil ruiming alle nertsen zuidoosten van Brabant

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil dat minister Carola Schouten van Landbouw alle nertsen in de regio preventief laat ruimen. Voorzitter John Jorritsma schreef donderdag aan de minister dat alleen het ruimen van nertsenfokkerijen waar coronabesmetting is vastgesteld, onvoldoende is. Hij wil dat alle nertsenbedrijven preventief geruimd worden, om verdere besmettingen te voorkomen.

Jorritsma wijst op de groeiende onrust bij omwonenden. „De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend”, aldus de veiligheidsregio. „Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers.”

„We beseffen dat het preventief ruimen een drastische maatregel is, ook omdat niet gebleken is dat er een verhoogd risico op besmetting van omwonenden is. Maar het bestuur van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vindt dat het ruimen van de bedrijven de enige manier is om de inwoners het gevoel van veiligheid en gezondheid terug te geven”, aldus Jorritsma.

Tot nog toe zijn coronabesmettingen geconstateerd bij twintig bedrijven in de regio. Deze bedrijven liggen volgens de veiligheidsregio in een gebied waar de effecten van Q-koorts nog altijd merkbaar zijn. Het gebied is bovendien zwaar getroffen door het coronavirus, aldus Jorritsma.

Jorritsma ziet de manier waarop nu wordt geruimd, niet als het passende antwoord om de onrust bij de bevolking tegen te gaan. „Ruiming vindt nu plaats na vaststelling van een besmetting”, laat hij weten. „Preventieve ruiming van álle nertsenbedrijven zal er voor zorgen dat geen nieuwe besmettingen plaats kunnen vinden. Dit voorkomt verdere onrust bij inwoners van deze gebieden.”

Brabant-Zuidoost heeft een hoge concentratie nertsenfokkerijen. In Nederland zijn ongeveer 130 nertsenhouderijen en daarvan bevinden zich bijna dertig in deze streek, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019. Ruim een derde van de 800.000 nertsen die Nederland telt, wordt gehouden in Brabant-Zuidoost. Hierbij is alleen gekeken naar de moederdieren. Begin juni ruimde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 570.000 nertsen in Noord-Brabant en Noord-Limburg omdat bij fokkerijen coronavirus was vastgesteld. Dit waren voor het grootste deel pups.