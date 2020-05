Veiligheidsregio: vervoer personeel Vion veilig en verantwoord

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is tevreden over de manier waarop medewerkers van vleesverwerker Vion donderdag naar hun werk zijn gegaan. Het vervoer verliep veilig en verantwoord, zegt voorzitter Ton Heerts. „Het is aan Vion om nu het vertrouwen te herstellen door aantoonbaar dagelijks verantwoordelijkheid te nemen”, zegt hij.

De politie in Apeldoorn sloot woensdag een slachterij van Vion in Apeldoorn af omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Bij de slachterij waren achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden. Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus.

Vion kwam met maatregelen en zette donderdag onder meer touringcars in om medewerkers naar de verschillende vestigingen van het bedrijf in Nederland te brengen. De politie voerde donderdagochtend, in opdracht van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, controles uit op bedrijfsvoertuigen en busjes rondom de Duitse grens en bij Zevenaar, Velp, Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn. Vion voldeed aan de regels, meldt de Veiligheidsregio. Wel is een enkele boete uitgedeeld, maar die was niet voor Vion.

Vion is zelf ook tevreden over het verloop van de eerste dag na de nieuw gemaakte afspraken en regels. „De ochtend is rustig en goed opgestart”, vertelt een woordvoerder. „Er zijn wat aanloopproblemen hier en daar geweest. Zo hadden we op een enkele locatie touringcars klaarstaan, maar was het even wachten op passagiers. We hebben geen berichten gehad dat er fouten of overtredingen zijn gemaakt. Iedereen is rustig aan het werk gegaan en heeft zich aan de afspraken gehouden voor de terugreis. Dat is goed om te zien. Het is goed dat de burgemeesters Ahmed Marcouch en Ton Heerts dit ook hebben vastgesteld. Wij gaan door met onze maatregelen om het coronavirus in te dammen.”