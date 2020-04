Veiligheidsregio’s tevreden over viering van Koningsdag

De 25 veiligheidsregio zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. In de meeste gemeenten is de dag over het algemeen rustig verlopen. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen namens de veiligheidsregio’s gezegd. Mensen hebben op de meeste plekken goed afstand van elkaar gehouden. Op sommige plekken was het wel wat drukker. Maar volgens Bruls is dat ook wel logisch omdat mensen al zes weken binnen zitten.

Het afgelopen weekend was het op sommige plekken heel druk, in bijvoorbeeld Tilburg waar de gemeente bewoners opriep thuis te blijven. Op Koningsdag was het op veel plaatsen wel wat rustiger. Volgens Bruls had dat er vooral mee te maken dat er meer winkels dicht waren. Er waren ook weinig problemen met groepjes jongeren, waar recentelijk wel diverse keren tegen moest worden opgetreden.