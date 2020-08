Veiligheidsregio overlegt over heropening supermarkt Twente

Plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Twente, Sander Schelberg, tevens burgemeester van het Overijsselse Hengelo, beslist donderdag of en zo ja wanneer supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen de deuren weer mag openen. Berning laat zijn voornamelijk Duitse klanten via Facebook weten dat de winkel vrijdagmorgen om 08.00 uur weer opent, maar de veiligheidsregio zegt dat daarover nog niets is afgesproken.

Berning moest zijn winkel vorige week donderdag sluiten omdat hij zich volgens de toezichthouders al maandenlang niet aan de coronarichtlijnen hield. Bij 21 controles werden er achttien keer overtredingen geconstateerd, waarvoor de kruidenier tien keer een preventieve last onder dwangsom kreeg opgelegd, die opliep tot 50.000 euro. Belangrijkste problemen waren de veel te smalle paden in de winkel en de te grote groepen klanten die tegelijk naar binnen mochten.

De politie verzegelde het winkelpand, maar in de dagen daarna is geconstateerd dat de verzegeling werd verbroken. Daarom is de toegang tot de winkel dinsdag dichtgetimmerd. Berning ontkent dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Hij verwijt de veiligheidsregio „machtsvertoon tegen een kleine zelfstandige, terwijl supermarkten van grote ketens met rust worden gelaten.”

De supermarkteigenaar heeft deze week een plan voor verbetering ingediend bij de veiligheidsregio. Er zijn er ook enkele gesprekken gevoerd. Op Facebook garandeert hij de klanten dat zijn winkel „coronaveilig” is en „constant wordt gecontroleerd door de overheid.”