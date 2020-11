Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft last storing Vodafone

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft last van een storing bij Vodafone. Op Twitter meldt de veiligheidsregio: „Vodafone-abonnees die de meldkamer bellen (112) ondervinden mogelijk problemen door een storing bij Vodafone. De bellers kunnen moeilijk te verstaan zijn. Bij slecht geluid of geen verbinding, bel een tweede keer. Aan een oplossing wordt met spoed gewerkt.”

Hoe groot de storing bij Vodafone is, is niet duidelijk. Vodafone zelf is vooralsnog niet bereikbaar. Op de website allestoringen.nl is te zien dat er al de hele ochtend storingen worden gemeld bij de telecomaanbieder.