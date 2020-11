Veiligheidsregio Haaglanden: eindejaarsboodschappen uitspreiden

De veiligheidsregio Haaglanden drukt mensen op het hart de komende tijd drukte te vermijden bij het doen van de eindejaarsboodschappen, zoals sinterklaas- en kerstcadeaus, wegens het coronavirus. Zo is het verstandig, aldus de veiligheidsregio, om zaterdagmiddagen te mijden.

Devies is om momenten waarop boodschappen worden gedaan uit te spreiden. Ook wordt winkeliers gevraagd terughoudend te zijn met zogenoemde Black Friday-acties. „Stunten met prijzen geeft een onnodige drukte in de winkelstraten op één specifiek moment. Dat is onverstandig”, aldus voorzitter van de veiligheidsregio Jan van Zanen. „Winkeliers nemen maatregelen om te zorgen hun winkel coronaproof is. Help ze daarbij door niet op drukke momenten te komen en je inkopen, waar mogelijk, digitaal te doen bij lokale ondernemers.”

Hoewel het aantal besmettingen in de regio in de afgelopen periode is gedaald, noemt Van Zanen het aantal „nog steeds zorgelijk hoog, net als de druk op de zorg in onze regio”.