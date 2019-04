Veiligheidsmensen NS geweerd uit winkels

De NS wil dat de eigen veiligheidsmensen ook in de winkels op stations handhavend kunnen blijven optreden. Door nieuwe regels is dit sinds kort niet meer mogelijk en mag alleen de politie ingrijpen bij incidenten in stationswinkels. Een woordvoerder van de NS bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

„De veiligheid voor reizigers en medewerkers stopt voor ons niet bij de drempel van de winkels op onze stations”, aldus de woordvoerder over de bevoegdheden van deze boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Tot nu toe mochten zij overal in treinen en op stations optreden.

De NS gaat daarom op korte termijn hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, het Openbaar Ministerie en de politie. „De intentie is om snel tot een oplossing te komen”, aldus de zegsman.