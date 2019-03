Politie en NCTV treffen aanvullende veiligheidsmaatregelen rond station Utrecht CS en de daar aankomende en vertrekkende treinen, meldt NS.

De maatregelen zijn getroffen in overleg tussen politie, NCTV en de NS. Over de aard doen de Nederlandse Spoorwegen geen nadere mededelingen. In de gehele provincie is het hoogste dreigingsniveau voor terroristische aanslagen afgekondigd. Dat duurt in elk geval tot 18.00 uur maandagavond.