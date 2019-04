Veiligheidsdiensten in actie voor pensioenen

De veiligheidsdiensten komen op 15 mei alsnog in actie voor betere pensioenen. De medewerkers van de politie, defensie, douane, marechaussee en ambulances wilden op 18 maart al in actie komen, maar de demonstratie werd die dag direct geschrapt toen in Utrecht een terreuraanslag in een tram werd gepleegd.

De nieuwe actie wordt rond het Binnenhof gehouden op de dag dat het kabinet verantwoording aflegt over zijn plannen en uitgaven.

De bonden willen dat de pensioenleeftijd wordt bevroren op 66 jaar, dat zzp’ers een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen en dat het mogelijk wordt eerder te stoppen met werken. Ze hopen dat het kabinet voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel komt en dreigen met nieuwe acties in het najaar als dat niet gebeurt.