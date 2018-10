Veiligheidscheck voor woning burgervader

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat een landelijke veiligheidsscan invoeren voor woningen van burgemeesters. Dat schreef de Volkskrant donderdag.

Burgemeesters zijn door hun beleidsmatige beslissingen vaak het doelwit van agressie en bedreiging. In de regeling waarin de rechtspositie van de burgemeester is vastgelegd, komt voortaan te staan dat diens woning en de directe omgeving op veiligheid wordt gecontroleerd. Dat gebeurt preventief en niet, zoals nu het geval is, wanneer een burgemeester daadwerkelijk te maken heeft gekregen met bedreiging.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). „Het gaat om heel basale adviezen”, zegt CCV-directeur Patrick van den Brink, zelf oud-burgemeester van IJsselstein. „Over de kwaliteit van de sloten, de ramen, de aanwezigheid van een alarminstallatie en het doorschakelen daarvan.”

Schuiladres

De veiligheidsscan wordt ingevoerd als reactie op de recente bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Het stadhuis van Haarlem wordt in opdracht van het openbaar ministerie inmiddels nog strenger bewaakt, meldde het Noordhollands Dagblad. Wienen moest op een schuiladres onderduiken.

Met ingang van donderdag is ook de personeelsingang aan de Jacobijnestraat gesloten. Voorheen kon het personeel daar ondanks bewaking nog wel naar binnen. De fietsenstalling voor het personeel mag evenmin meer worden gebruikt.

De vergaderzalen en fractiekamers waren tot donderdag vrij toegankelijk, maar hebben inmiddels een toegangssysteem gekregen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de openbare raadsvergadering van donderdagavond.