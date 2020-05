Veiligheidsberaad ziet opening horeca met vertrouwen tegemoet

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet de opening van de horeca en musea op tweede pinksterdag met vertrouwen tegemoet.

„In de afgelopen weken hebben we met elkaar laten zien dat we verstandig omgaan met de versoepelingen. Mijn complimenten hiervoor aan de samenleving”, aldus Bruls. „Ik zie deze nieuwe fase dan ook met veel vertrouwen tegemoet. De openstelling van bijvoorbeeld de horeca is een gezamenlijke uitdaging waar we dus ook met z’n allen voor verantwoordelijk zijn. Ik roep iedereen op om rekening met elkaar te houden en zich te houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Zo houden we het coronavirus onder controle.”

Op eerste pinksterdag was het volgens de veiligheidsregio’s druk maar beheersbaar. Het was druk bij de outlets in Lelystad en Roermond. De toestroom werd daarom gereguleerd. De NS waarschuwde voor grote drukte tussen Amsterdam en Zandvoort, maar op de stranden leek het rustiger te zijn dan zaterdag, aldus de veiligheidsregio’s.

In de nacht van zaterdag op zondag moest de politie wel ingrijpen bij een straatfeest in Dordrecht en werd in Rotterdam een park ontruimd.