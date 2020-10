Veiligheidsberaad praat weer over aanvullende maatregelen corona

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

Het RIVM meldde zondag dat er tussen zaterdagochtend en zondagochtend evenwel iets minder nieuwe coronagevallen zijn gemeld dan de dag ervoor (6378 tegen 6500) maar die dag werd al duidelijk dat het kabinet dinsdag waarschijnlijk wel met een aanscherping van de maatregelen zal komen. Het kabinet hoopt wel een complete lockdown nog te kunnen voorkomen.

De burgemeesters evalueren maandagavond ook de effecten van de mondkapjes, de vroege sluiting van de horeca en de beperkingen van de groepsgroottes.