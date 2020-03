Veiligheidsberaad: groepsverbod niet alleen op specifieke plekken

Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, wil het groepsvormingsverbod algemeen van toepassing verklaren in alle veiligheidsregio’s. Aanvankelijk gold het verbod alleen voor specifieke plekken.

Maandag werd nog uitgesproken dat er in sommige regio’s bijvoorbeeld alleen in de parken gehandhaafd zou worden, maar nu is de regel overal van toepassing. De voorzitters van de regio’s moeten het verbod regionaal nog wel formeel invoeren.

Volgens een woordvoerder is het niet zo dat groepen van drie beboet worden, zoals eerder werd gemeld. „Dat berust op een misverstand. Mits zij zich houden aan de anderhalve meter is er niets aan de hand. De afstand blijft leidend”, aldus een woordvoerster.

Van een groep is sprake bij drie of meer personen. Dat houdt in dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, vormen een uitzondering.

Het Veiligheidsberaad benadrukt dat de maatregelen goed worden opgepikt door de bevolking.