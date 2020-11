Veiligheidsberaad: geen landelijk verbod op carbidschieten

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad maandagavond gezegd.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. „In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken”, aldus de burgemeester van Nijmegen. „Of je het nog met een melkbus doet of wat anders.”

Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. „En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan.”

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is het helemaal met de burgemeesters eens. „Carbid is geen alternatief vuurwerk.” Hij doet een moreel appèl op mensen. „We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten.”