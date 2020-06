Veiligheidsberaad ervaart ‘gezelligheid’ bij heropening horeca

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt maandag „vooral gezelligheid terug te krijgen uit de 25 veiligheidsregio’s” bij de heropening van de horeca en de terrassen. „Het is nog maar een middag, hè, dat is de kanttekening die je moet plaatsen. Maar mijn algemene indruk is dat de horeca rustig van start is gegaan. Ik heb nog van geen enkel exces gehoord.”

De tweede pinksterdag is volgens hem niet heel veel anders verlopen dan de andere vrije dagen in dit voorjaar. „De openstelling van de horeca verliep rustig, maar opvallend is dat ook nu weer veel mensen naar het strand, naar parken en recreatiegebieden zijn getogen. Daar blijven mensen op zulke dagen toch heel graag naartoe gaan. Dat blijft een uitdaging. Soms hebben we maatregelen moeten nemen, zoals rond recreatiegebieden en outletcentra.”

Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft zelf geen tijd genomen om in het centrum van de stad een terrasje te pikken. „De stelregel is nog steeds om druktes zo veel mogelijk te mijden en dan moet je je daar zelf ook aan houden. Toch is het een unieke situatie: terrassen die weer opengaan en dat dat dan nieuws is. Maar het gaat er zeker van komen dat ik binnenkort een kop koffie op een terras ga drinken.”